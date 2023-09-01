روسيا تؤكد أنها تحافظ على علاقات جيدة مع كوريا الشمالية

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قالت روسيا أمس الخميس إنها تحافظ على علاقات إيجابية مع كوريا الشمالية، حيث تجري الاتصالات على مختلف المستويات.وأدلى المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" بهذه التصريحات ردا على بيان البيت الأبيض يوم الأربعاء، والذي قال إن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بنشاط، وأن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تبادلا رسائل في هذا الشأن.وبينما رفض تأكيد تبادل الرسائل بين الجانبين، قال المتحدث في مؤتمر صحفي يومي إن روسيا وكوريا الشمالية تحافظان على علاقات جيدة تقوم على الاحترام المتبادل، وأن روسيا تعتزم تطويرها بدرجة أكبر لأنها تعتبر كوريا الشمالية "جارة مهمة للغاية" في المنطقة.وفي الشهر الماضي، أرسلت روسيا وزير دفاعها "سيرغي شويغو" إلى كوريا الشمالية لحضور فعاليات بمناسبة الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، مما يشير إلى توثيق العلاقات بين البلدين.ولا تزال هناك تكهنات بأن "بوتين" قد يزور كوريا الشمالية عندما يزور الصين في أكتوبر.وفي الأسبوع الماضي، قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" لصحيفة "إزفستيا" الروسية اليومية إنه "ليس هناك شك" في عقد اجتماع جديد بين زعيمي البلدين قريبا.