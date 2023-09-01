وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يناقشان مواصلة الزيارات المنتظمة

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على مواصلة المشاورات بشأن الزيارات المنتظمة بينهما ضمن "الدبلوماسية المكوكية".ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى وزير الخارجية "بارك جين" ونظيره الصيني "وانغ يي" محادثة هاتفية لمدة 80 دقيقة يوم أمس الخميس، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين وقضايا شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية والعالمية.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على المضي قدما في المزيد من المحادثات المنتظمة بين كبار المسؤولين في البلدين في مختلف القطاعات. كما اتفقا على ضرورة التعاون من أجل الاستئناف السريع للهيئة الاستشارية الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.وقدر الوزيران أنه تم إحراز تقدم خلال المحادثات الاقتصادية الثنائية رفيعة المستوى التي عقدت في بكين يوم الثلاثاء، حيث أجرى الجانبان مناقشات متعمقة حول سبل ضمان استقرار سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.كما اتفقا على العمل بفعالية من أجل تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الأفراد بين البلدين.