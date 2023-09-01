واشنطن تفرض عقوبات ردا على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي

Photo : YONHAP News

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وشركة واحدة ردا على محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر تجسس اصطناعي في الأسبوع الماضي.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه على الإنترنت أمس الخميس إنه فرض عقوبات على المواطن الكوري الشمالي "جون جين يونغ" والمواطن الروسي "سيرغي كوزلوف"، بالإضافة إلى شركة "إنتيليكت" المحدودة، وهي شركة مملوكة لأحد الأفراد.وأوضحت وزارة الخزانة أن الشخصين دعما أو ساعدا بصورة مباشرة في توليد إيرادات لمنظمات كورية شمالية مرتبطة بالتطوير غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. وبحسب وزارة الخزانة، فإن "جون"، الموجود حاليا في روسيا، عمل مع "كوزلوف" لتنسيق استخدام عمال البناء الكوريين الشماليين في روسيا، وعمل مديرا لإحدى شركات "كوزلوف".كما ساعد "كوزلوف" "جون" على شراء العناصر التي يشيع استخدامها في صناعة بناء السفن.وقاد "جون" أيضا فريقا من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في روسيا، وعمل مع مواطنين روس للحصول على وثائق هوية لإثبات صحة حسابات الفريق على منصات العمل المستقلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.