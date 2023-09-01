صادرات كوريا تنخفض للشهر الـ11 على التوالي

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي انخفاضا للشهر الـ11 على التوالي، بينما سجل الميزان التجاري الكوري فائضا للشهر الثالث.وبلغت قيمة صادرات كوريا في أغسطس الماضي 51 مليارا و870 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا لـ11 شهرا متتالية.وتراجعت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 21%، والمنتجات النفطية بنسبة 35%.كما شهدت صادرات المنتجات البيتروكيماوية والحديدية تراجعا، فيما زادت صادرات السفن والسيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية.وبحسب الدول، زادت صادرات كوريا للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والشرق الأوسط، لكن الصادرات للصين انخفضت في أغسطس الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر الـ15.أما قيمة الواردات فبلغت 51 مليار دولار في أغسطس، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في تراجع قيمة الواردات إلى الانخفاض في أسعار النفط العالمية.وبهذا يكون الميزان التجاري الكوري قد سجل فائضا بمقدار 870 مليون دولار، وهو فائض للشهر الثالث على التوالي منذ شهر يونيو الماضي.