الجيش يعلن انتهاء عملية انتشال حطام الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي دون نتائج

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن عملية انتشال حطام الصاروخ الفضائي الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، انتهت دون نتائج تذكر.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن عملية انتشال حطام صاروخ الفضاء الكوري الشمالي قد انتهت أمس الخميس، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على حطام خلال تلك العملية التي استمرت لمدة 8 أيام.وأرجع الجيش السبب في عدم العثور على حطام إلى تحطم الصاروخ إلى قطع صغيرة من خلال جهاز التفجير الأوتوماتيكي الذي تم تركيبه في المرحلة الأولى من الصاروخ.وقد فشلت محاولة كوريا الشمالية الثانية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري إلى الفضاء يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بسبب خلل في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثانية.