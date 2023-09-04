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السياسية

موسكو تدافع عن انضمام كوريا الشمالية لتدريبات عسكرية روسية صينية

Write: 2023-09-04 10:10:01

موسكو تدافع عن انضمام كوريا الشمالية لتدريبات عسكرية روسية صينية

Photo : YONHAP News

قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" إنه سيكون من المناسب إشراك كوريا الشمالية في المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين.

وفي حديثه لوكالة تاس للأنباء التي تديرها الدولة في روسيا يوم السبت، أعرب السفير "ماتسيغورا" عن هذا الرأي بالقول إن إدراج بيونغ يانغ يبدو مناسبا لكنه لا يعرف عن وجود أي استعدادات ذات صلة.

وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، قال السفير الروسي إنها لن تكون قادرة على منع موسكو وبيونغ يانغ من تعزيز العلاقات الثنائية، ووصفها بأنها "غير فعالة".

وكان وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، الذي التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في زيارة لبيونغ يانغ في شهر يوليو الماضي، قد وافق على التعاون العسكري بين الجانبين.

وفي إحاطة أمام البرلمان الشهر الماضي، قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية إنه من المعتقد أن "شويغو" اقترح شراء مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
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