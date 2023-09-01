انخفاض إنتاج التكتلات الصناعية الكورية للشهر الحادي عشر

Photo : YONHAP News

انخفض إنتاج التكتلات في قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر يوليو الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الصيني.ووفقا لبوابة البيانات الوطنية التابعة لهيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ مؤشر إنتاج التكتلات في قطاع التصنيع 105.7 نقطة، بانخفاض نسبته 9.6% مقارنة بالعام الماضي. وقد استمر الانخفاض على أساس سنوي على مدار أحد عشر شهرا منذ سبتمبر 2022، وهي أطول فترة انخفاض متصلة منذ يناير 2015، عندما بدأ تجميع الإحصاءات ذات الصلة.كما انخفض الإنتاج التراكمي بين يناير ويوليو من هذا العام بنسبة 9.9% على أساس سنوي، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ عام 2015.وتدهورت مؤشرات شحنات ومخزونات تلك التكتلات الصناعية، حيث انخفضت الشحنات في شهر يوليو الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، في حين انخفضت المخزونات بنسبة 7.3%.