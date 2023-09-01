استهلاك الكهرباء في كوريا خلال أغسطس يسجل ارتفاعا قياسيا

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أدت الحرارة الشديدة التي شهدتها كوريا الجنوبية مؤخرا إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء في شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في موسم الصيف.ووفقا لصناعة الطاقة أمس الأحد، من المتوقع أن يتجاوز حجم الكهرباء من خلال بورصة الطاقة الكورية في أغسطس 51 ألف غيغاوات في الساعة.وفي حين تباطأ الاستهلاك الصناعي، الذي يمثل 55% من إجمالي استخدام الكهرباء، بسبب الركود الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن يكون الطلب من جانب الأسر والمرافق التجارية قد ارتفع.ومع ارتفاع أسعار الكهرباء في كوريا بمقدار 28.5 وون لكل كيلووات في الساعة، فإن زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في استخدام الطاقة من قبل أسرة مكونة من أربعة أشخاص من المرجح أن تؤدي إلى فاتورة تزيد عن 110 آلاف وون خلال الشهر الماضي.