إعفاء السياح الوافدين لكوريا من الصين من رسوم التأشيرة حتى نهاية العام

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية إعفاء السياح الوافدين من الصين من رسوم التأشيرة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن إجراءات استرداد رسوم التسوق المعفي من الضرائب.وكشفت الحكومة عن خطتها لجذب 1.5 مليون سائح صيني في النصف الثاني من هذا العام، أي ثلاثة أضعاف عدد السياح الصينيين في النصف الأول.جاء ذلك في اجتماع عقده وزير المالية "تشو كيونغ هو" اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية.وقال الوزير "تشو" خلال الاجتماع إن الحكومة المركزية ستتعاون مع القطاع الخاص والحكومات الإقليمية لجذب 1.5 مليون سائح من الصين، تماشيا مع سماح الحكومة الصينية لمواطنيها بالقيام برحلات سياحية جماعية في شهر أغسطس الماضي، ولأول مرة منذ 6 سنوات ونصف من تعليقها.وبموجب خطة الحكومة، سيتم إعفاء السياح الصينيين من رسوم التأشيرة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها حوالي 18 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 15 دولارا، حتى نهاية هذا العام، كما سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا والصين، وتوسيع الأرصفة الخاصة للسفن السياحية القادمة من الصين.إلى جانب هذا، سيتم تبسيط الإجراءات لاسترداد رسوم التسوق المعفي من الضرائب، وتنظيم أحداث ترويجية للسياحة إلى كوريا في كل من بكين وشنغهاي في غضون هذا الشهر لجذب السياح من الصين خلال العطلة الوطنية الصينية التي ستمتد من يوم التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر القادم.