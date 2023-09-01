63.5 % زيادة في صادرات كوريا من أحمر الشفاة في أول 7 أشهر من هذا العام

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل الخاصة بالشفاة، بما في ذلك أحمر الشفاة، زيادة بنسبة تزيد عن 63% في أول 7 أشهر من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل قيمة صادراتها رقما قياسيا هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات مستحضرات التجميل الخاصة بالشفاة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 198 مليون دولار، بزيادة نسبتها 63.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت صادرات كوريا من مستحضرات تجميل الشفاة قد تجاوزت لأول مرة 200 مليون دولار في العام الماضي.وبهذا بلغ حجم الفائض التجاري الكوري من مستحضرات تجميل الشفاة 1.29 مليون دولار في أول 7 أشهر من هذا العام.وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث حجم واردات مستحضرات تجميل الشفاة الكورية، وتلتها كل من اليابان والصين وفيتنام وفرنسا.وأرجع التقرير السبب في زيادة صادرات مستحضرات تجميل الشفاة إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بعد جائحة كورونا، وزيادة انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" على مستوى العالم.