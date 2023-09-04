المعلمون يعقدون مسيرات في جميع أنحاء كوريا احتجاجا على وفاة معلمة شابة

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سينظم المعلمون في جميع أنحاء كوريا الجنوبية مظاهرات اليوم الاثنين لإحياء ذكرى معلمة شابة انتحرت في شهر يوليو الماضي، على الرغم من تحذير وزارة التعليم من تنظيم مثل تلك المظاهرات.وسوف يحصل بعض المعلمين على إجازة ولن يعقدوا دروسا اليوم، وسوف يشاركون بدلا من ذلك في المظاهرات واسعة النطاق المسماة بـ"يوم إيقاف التعليم العام". وسوف تتم إقامة مراسم تذكارية في مدرسة ابتدائية في جنوب سيول في الساعة الثالثة بعد الظهر، بمناسبة مرور 49 يوما على وفاة المعلمة التي انتحرت وهي في العشرينيات من عمرها بعد تعرضها لصراعات مع أولياء أمور الطلاب بسبب حادثة عنف.وبعد الحفل الذي سينظمه مكتب التعليم في مدينة سيول، سيعقد المعلمون اجتماعا حاشدا أمام مقر البرلمان في الساعة 4:30 مساء، لإحياء ذكرى زميلتهم والدعوة إلى إجراء تحقيقات شاملة في الحادث، ووضع قوانين جديدة لحماية حقوق المعلمين بشكل أفضل.وسوف يتم تنظيم مسيرات مماثلة في نفس الوقت تقريبا في جميع أنحاء كوريا، بما في ذلك مظاهرات أمام مكاتب التعليم في مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وديغو وجيجو وإنتشون.لكن وزارة التعليم تخطط للتعامل بصرامة مع أي إجراء جماعي من قبل المعلمين وفقا للقانون.