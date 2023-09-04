الرئيس السابق مون يدعو المكتب الرئاسي لوقف خطة نقل تمثال هونغ بوم دو

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دعا الرئيس السابق "مون جيه إين" المكتب الرئاسي إلى التحرك لإلغاء خطة الأكاديمية العسكرية لنقل التمثال النصفي لمناضل الاستقلال "هونغ بوم دو".ووجه الرئيس السابق هذه الدعوة في منشور على فيسبوك أمس الأحد، قائلا إنه حتى لو تمت مناقشة النقل على مستوى الأكاديمية العسكرية الكورية، فقد زاد الجدل بشكل كبير، ومن الصواب أن يتقدم المكتب الرئاسي إلى الأمام ويحسم هذا الجدل.وقد ظهر ذلك الجدل عندما قالت وزارة الدفاع مؤخرا إنها تدرس خطة لنقل التمثال النصفي لهونغ من الأكاديمية ومقرها الرئيسي، وكلاهما في سيول، مستشهدة بسجله السابق في التعاون مع القوات الشيوعية السوفيتية.وقبل أسبوع، أعرب الرئيس السابق مون عن قلقه العميق بشأن تلك الخطة، ودعا إلى إعادة النظر في خطة نقل التماثيل النصفية لخمسة من مقاتلي الاستقلال، بمن فيهم هونغ.وفي آخر منشور له، قال مون إن الاستخفاف بالإنجاز الذي حققه هونغ في حرب كوريا من أجل الاستقلال بسبب تعاونه مع الاتحاد السوفييتي، وهو الأمر الذي كان لا مفر منه في ذلك الوقت، يجعل كوريا دولة ضيقة الأفق.