وزير التعليم يحث المعلمين على الامتناع عن الاحتجاجات

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حث وزير التعليم الكوري "لي جو هو" المعلمين على الامتناع عن القيام بعمل احتجاجي جماعي، وذلك قبيل استعدادهم لعقد مسيرات في جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى معلمة شابة انتحرت في شهر يوليو الماضي.وأصدر الوزير لي بيانا أمس الأحد ناشد فيه المعلمين إعادة النظر في تنظيم تلك الاحتجاجات، قائلا إن الوزارة تشاطر المعلمين مشاعرهم بشأن وفاة زميلتهم وضرورة استعادة حقوقهم. وأضاف أن الوزارة أدركت جيدا الألم الذي يشعر به المعلمون من خلال مسيراتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية رغم الظروف الجوية الحارة، وهي تطالب البرلمان بإصدار تشريع لحماية حقوق المعلمين بشكل أفضل. وتعهد الوزير لي بزيادة قنوات الاتصال مع المعلمين وتضمين آرائهم في سياسات التعليم.وسوف يقيم المعلمون حفلا تذكاريا في مدرسة ابتدائية في جنوب سيول في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، بمناسبة مرور 49 يوما على وفاة معلمة في العشرينيات من عمرها بعد انتحارها نتيجة لتعرضها لصراعات مع أولياء أمور الطلاب بسبب وقوع أعمال عنف.وبعد الحفل، سينظم المعلمون اعتصاما أمام البرلمان في الساعة 4:30 مساء لإحياء ذكرى زميلتهم والدعوة إلى إجراء تحقيقات شاملة في الحادث، والمطالبة بسن قوانين جديدة لحماية حقوق المعلمين بشكل أفضل.