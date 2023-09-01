كوريا الشمالية تجري مناورات محاكاة لهجوم نووي تكتيكي

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أجرت كوريا الشمالية مناورات محاكاة لهجوم نووي تكتيكي في وقت مبكر من يوم السبت، تضمنت إطلاق صاروخين من طراز "كروز" بعيدي المدى ويحملان رؤوسا نووية وهمية.وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن صور للصاروخين اللذين تم إطلاقهما من منطقة مصب نهر "تشونغ تشون" باتجاه البحر الغربي.وزعمت كوريا الشمالية أنه تم تنفيذ مهمة الضربة النووية بنجاح، حيث حلق الصاروخان لمسافة 1500 كيلومتر، وانفجرا على ارتفاع محدد مسبقا يبلغ 150 مترا فوق الهدف.ووصف الجيش الكوري الجنوبي ادعاءات كوريا الشمالية هذه بأنها أمر مبالغ فيه، لكنه أضاف أنه يراقب عن كثب استفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة، حيث حلق صاروخ من الصاروخين بشكل طبيعي.وتوقع الخبراء أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق صواريخ مماثلة إضافية لزيادة دقتها، حيث إن صواريخ كروز الكورية الشمالية لا تحتوى على معلومات جغرافية دقيقة عن الدول الأخرى، ونظام لتحديد المواقع على مستوى الطائرات.