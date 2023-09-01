الرئيس يون يدعو الصين للقيام بدور بناء في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه سيدعو المجتمع الدولي إلى التعاون المشترك لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ودعا الصين للقيام بدور بناء في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس اليوم الاثنين قبيل بدئه جولة خارجية تشمل إندونيسيا والهند،حيث شدد الرئيس "يون" على أهمية أن تدرك كوريا الشمالية أن عزم المجتمع الدولي على الردع النووي أقوى من إرادتها للتطوير النووي.وقال إنه من الممكن انقطاع مصادر تمويل برامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة الدمار الشامل إلى حد ما، إذا تم الالتزام الكامل بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.كما أكد الرئيس "يون" على ضرورة الردع النشط ضد أنشطة كوريا الشمالية غير الشرعية، مثل سرقة العملات المشفرة، وإرسال العمال للخارج، والتجارة البحرية، المشتبه في أنها تمول البرامج النووية والصاروخية.وحذر من أن التطوير النووي الكوري الشمالي سوف يتسبب في تصعيد توتر في المنطقة، مما قد يؤدي بدوره إلى إحداث تأثيرات سلبية على المصالح الوطنية الصينية، ودعا بكين إلى القيام بدور بناء في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأشار الرئيس "يون" إلى أن عدم الاستقرار في نظام الحكم في كوريا الشمالية سوف يتفاقم إذا استمرت بيونغ يانغ في ضخ أموالها في البرامج النووية والصاروخية، رغم معاناتها من المشاكل الاقتصادية والغذائية.وسوف يبدأ الرئيس "يون" جولته الخارجية غدا الثلاثاء لحضور قمة آسيان في إندونيسيا وقمة مجموعة العشرين في الهند.