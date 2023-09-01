فريق الخبراء الكوري يبقى في فوكوشيما لمراقبة تصريف المياه الملوثة

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قال "بارك كو يون" نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية في كوريا الجنوبية خلال موجز صحفي اليوم الاثنين إن فريق الخبراء الكوري الذي يقوم حاليا بزيارة لمكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، سوف يبقى هناك لفترة من الزمن.وأوضح "بارك" أنه كان من المقرر أن يبقى الفريق الكوري في فوكوشيما لمدة أسبوع، لكنه سيمدد مهمته إلى أن تنتهي المرحلة الأولى من عملية تصريف المياه الملوثة، والتي ستستغرق حوالي 17 يوما.وأكد أنه لم يتم حتى الآن رصد أي شيء يذكر فيما يتعلق بنتائج تحليل المعلومات عن المياه الملوثة المصرفة من محطة فوكوشيما، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية سوف تقدم شرحا عن نتائج زيارة الفريق إلى فوكوشيما بعد عودة الفريق للبلاد.وفيما يخص التقارير التي قالت إن الحكومة اليابانية ستطلب من منظمة التجارة العالمية إلغاء القيود الصينية على استيراد جميع المنتجات البحرية اليابانية، قال "بارك" إن اليابان لم تخطر الحكومة الكورية بذلك الشأن.