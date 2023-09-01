كوريا الثالثة عالميا من حيث الحصة في أسواق المنتجات والخدمات

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طبقا لنتائج مسح أجرته صحيفة نيهون كيزاي اليابانية حول حصص الدول في أسواق المنتجات والخدمات الرئيسية لعام 2022، تصدرت الشركات الكورية أسواق 6 منتجات من بين 63 منتجا، منها الهواتف الذكية، ورقائق دي رام، ولوحات أوليد، ورقائق الذاكرة فلاش ناند، وأجهزة التلفزيون ذات السمك الرفيع، والسفن.وبهذا تمكنت كوريا الجنوبية من احتلال المركز الثالث عالميا مع اليابان من حيث الحصة في أسواق المنتجات والخدمات.واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول بتصدرها أسواق 22 منتجا، منها السيارات الكهربائية، ومعدات إنتاج أشباه الموصلات، والأدوية الحيوية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.وتلتها الصين بتصدرها أسواق 16 منتجا، منها بطاريات الليثيوم أيون، ولوحات الكريستال السائل كبيرة الحجم، وأجهزة الكمبيوتر، والثلاجات، والغسالات.