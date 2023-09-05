المكتب الرئاسي يقول إن الظروف لا تسمح بعقد قمة بين كوريا والصين في الهند

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قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الظروف الحالية لا تسمح بالتخطيط لعقد قمة بين الرئيس "يون صوك يول" ونظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ في الهند نهاية هذا الأسبوع.وصرح المسؤول للصحفيين أمس الاثنين بأنه لا توجد أنباء عن حضور الرئيس الصيني قمة مجموعة العشرين، وأضاف أن الصين لم تبلغ الهند رسميا بعد بمن سيحضر تلك القمة. كما أشار المكتب الرئاسي إلى توقعات أكثر سلبية بشأن القمة المحتملة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" بالمقارنة بما كان عليه قبل خمسة أيام عندما قال إنه يمكن عقد مباحثات ثنائية اعتمادا على من سترسله الصين إلى نيودلهي، أو يمكن أن تعقد القمة في وقت لاحق على هامش تجمع آخر متعدد الأطراف.وحول إمكانية عقد قمة بين كوريا الجنوبية والصين على هامش القمة الـ43 لآسيان والقمم ذات الصلة التي انطلقت أمس وتستمر أربعة أيام في إندونيسيا، قال المسؤول الرئاسي إن الصين سترسل على الأرجح رئيس وزرائها كما فعلت في الماضي.وأضاف أن الرئيس "يون" سيجري حوارا مع المسؤولين الصينيين بطريقة أو بأخرى في جاكرتا.