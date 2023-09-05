المكتب الرئاسي ينتقد الرئيس السابق لحديثه بشأن نقل تمثال هونغ بوم دو

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انتقد المكتبُ الرئاسي الرئيسَ السابق "مون جيه إين" لتجاوزاته المتمثلة في حث المكتب الرئاسي على أخذ زمام المبادرة لوقف خطة الأكاديمية العسكرية لنقل التمثال النصفي للمناضل من أجل الاستقلال "هونغ بوم دو".وكشف مسؤول في المكتب الرئاسي عن هذا الموقف للصحفيين أمس الاثنين، قائلا إن الجدل الدائر حول مسألة نقل التمثال النصفي ليس له صلة بعدم تدخل المكتب الرئاسي.وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال "مون" في منشور على فيسبوك إنه حتى لو كانت عملية النقل مهمة يجب التعامل معها على مستوى الأكاديمية العسكرية الكورية، فقد نما الجدل بشكل كبير ومن الصواب أن يتقدم المكتب الرئاسي ويتدخل.وظهر الجدل وسط دراسة أجرتها مؤخرا وزارة الدفاع لنقل التماثيل النصفية لهونغ من الأكاديمية ومقرها الرئيسي، وكلاهما في سيول، مستشهدة بسجله السابق في التعاون مع القوات الشيوعية السوفيتية.