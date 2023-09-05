كوريا الشمالية تأمر معارضي تصريف مياه فوكوشيما بإثارة اضطرابات

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قال رئيس جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تصدر تعليمات مستمرة للجهات المناهضة للحكومة في كوريا الجنوبية والمنظمات السرية للمشاركة في أنشطة تعارض إطلاق اليابان للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقال النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "يو سانغ بوم" إن مدير جهاز المخابرات الوطنية "كيم كيو هيون" أدلى بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع مغلق للجنة المخابرات البرلمانية، حيث كان "كيم" يجيب على سؤال طرحه النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "كيم أوي كيوم" حول سبب إصدار كوريا الشمالية ردا أضعف نسبيا على إطلاق اليابان للمياه مقارنة بالصين.وبحسب "يو" أيضا، قال رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إن وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" اقترح رسميا خلال اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر يوليو الماضي أن تجري كوريا الشمالية والصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة.وكانت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية قد أبلغت البرلمان في وقت سابق بأنها تعتقد أن "شويغو" و"كيم" اتفقا خلال محادثاتهما على إطار عمل كبير حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.