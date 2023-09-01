يون يزور إندونيسيا والهند لحضور مؤتمرات آسيان وقمة مجموعة العشرين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الثلاثاء جولة خارجية تستغرق أسبوعا لحضور قمتين إقليميتين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومجموعة العشرين.ومن المقرر أن يزور الرئيس يون جاكرتا أولا في الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة لحضور مؤتمرات القمة المتعلقة برابطة آسيان ضمن زيارته الرسمية لإندونيسيا. وسوف يشارك يون غدا الأربعاء في قمة كوريا الجنوبية وآسيان، وكذلك اجتماع آسيان زائد ثلاثة الذي يضم أيضا اليابان والصين، ثم قمة شرق آسيا يوم الخميس، كما سيعقد محادثات مع الرئيس "جوكو ويدودو" قبل مغادرته إلى نيودلهي يوم الجمعة.وفي الهند، سيحضر يون جلسات مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مأدبة يستضيفها رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، ثم يجري محادثات ثنائية مع قادة كل من الهند وإسبانيا والأرجنتين وموريشيوس. وخلال المحادثات، سيناقش الرئيس الكوري التعاون في تنويع سلاسل التوريد، ويطلب الدعم لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في بوسان. ومع إعلان الصين أن الرئيس "شي جين بينغ" لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، من غير المرجح أن تعقد قمة كورية صينية.