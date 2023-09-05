120 ألفا يحضرون المسيرات احتجاجا على وفاة معلمة شابة

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انضم حوالي 120 ألف شخص إلى الاحتفالات والمسيرات في جميع أنحاء كوريا أمس الاثنين لإحياء ذكرى مدرسة شابة انتحرت في شهر يوليو الماضي، حيث دعوا إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم بشكل أفضل.وتجمع المعلمون ومؤيدوهم أمام مقر البرلمان في سيول في الساعة 4:30 من مساء أمس بمناسبة مرور 49 يوما على وفاة معلمة انتحرت نتيجة لمعاناتها من ضغوط بسبب التعامل مع شكاوى أولياء أمور الطلاب.وقالت الجهة المنظمة للاحتجاجات إن حوالي 05 ألف شخص حضروا المسيرة، بالإضافة إلى حوالي 70 ألفا في فعاليات مماثلة في جميع أنحاء كوريا، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى حوالي 120 ألفا.وقد أقام طلاب كليات التربية الوطنية وقفات احتجاجية على أضواء الشموع في الجامعات في جميع أنحاء كوريا في الساعة السابعة مساء، مطالبين باتخاذ إجراءات لوقف وفيات المعلمين وخلق بيئة آمنة للتعليم.وتم أيضا تنظيم حفل تذكاري بواسطة مكتب التعليم في مدينة سيول في الساعة الثالثة من بعد الظهر. وحضر الحفل وزير التعليم "لي جو هو" ومشرفو مكاتب التعليم في سيول ومقاطعة "كيونغ كي"، حيث قدموا تعازيهم في وفاة المعلمة.