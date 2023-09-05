كيم جونغ أون يخطط لزيارة روسيا لمناقشة صفقة أسلحة مع بوتين

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيلتقي بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال الأسبوع القادم لمناقشة إبرام صفقة أسلحة بين البلدين.وقال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أمس الاثنين، إن كيم يعتزم السفر إلى روسيا هذا الشهر للاجتماع مع بوتين لمناقشة إمكانية تزويد روسيا بالمزيد من الأسلحة في حربها ضد أوكرانيا، وغير ذلك من أشكال التعاون العسكري بين البلدين. ومن المتوقع أن يسافر كيم من بيونغ يانغ بالقطار المدرع إلى مدينة فلاديفوستوك التي تقع على الساحل الشرقي لروسيا.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يجتمع الزعيمان في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في تلك المدينة الروسية لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده في الفترة من الأحد إلى الأربعاء من الأسبوع القادم، مع احتمال زيارة موسكو أيضا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "أدريان واتسون" لقناة "كي بي إس" إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات مخابراتية تفيد بأن كيم سيواصل إجراء مفاوضات الأسلحة من خلال المشاركة الدبلوماسية على مستوى القادة.وأشار تقرير صحيفة نيويورك تايمز أيضا إلى الرحلة الأخيرة إلى فلاديفوستوك بالقطار وإلى موسكو بالطائرة، التي قام بها وفد كوري شمالي مكون من 20 عضوا، كدليل على أن كيم يفكر جديا في القيام بتلك الزيارة.