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الاقتصادية

3.4% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال أغسطس

Write: 2023-09-05 10:56:53

3.4% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال أغسطس

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بما يزيد عن 3% في أغسطس الماضي، حيث أدت الأمطار الغزيرة وموجات الحر إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس قد بلغ 112.33 نقطة، بزيادة 3.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعد أكبر نمو منذ أبريل عندما سجل 3.7%.

وتجاوز معدل التضخم ثلاثة بالمائة في ثلاثة أشهر فقط بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 25 شهرا عند 2.3 بالمائة في يوليو. وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 5.4% على أساس سنوي في أغسطس بسبب الظروف الجوية السيئة، في حين انخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 11% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بانخفاض بنسبة 25.9% في الشهر الأسبق.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
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