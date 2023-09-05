روسيا تقول إنها تجري محادثات مع كوريا الشمالية حول التدريبات المشتركة

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قال وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" إن روسيا تناقش إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة "تاس" ووكالة "سبوتنيك" الرسميتان في روسيا أمس الاثنين إن "شويغو" أدلى بهذا التصريح للصحفيين في منتجع "سوتشي" ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية.وأجاب وزير الدفاع الروسي بأنه تتم حاليا مناقشتها "بالتأكيد" لأن البلدين جاران، وأضاف أن الدول لا يمكنها اختيار جيرانها ومن الأفضل لها العيش بسلام ووئام معها.وكان رئيس جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قد قال للبرلمان أمس الاثنين إن روسيا اقترحت إجراء تدريبات بحرية ثلاثية تشمل الصين وكوريا الشمالية خلال زيارة "شويغو" إلى بيونغ يانغ في الفترة من 25 إلى 27 من يوليو الماضي، عندما التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".