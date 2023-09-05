الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام

نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% في الربع الثاني من هذا العام.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.6%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الفترة من إبريل إلى يونيو، وهو ما يعتبر مطابقا للتقديرات السابقة.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا للربع الثاني على التوالي بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بسبب تباطؤ الصادرات.
ومع ذلك، تراجع الاستهلاك الخاص وجميع القطاعات الأخرى في الربع الثاني باستثناء الاستثمار في المنشآت الذي نما بنسبة 0.5%.
وقال البنك المركزي إن النمو الإجمالي على الرغم من الانخفاضات كان مدفوعا بزيادة صافي الصادرات، مع انخفاض الشحنات الصادرة بنسبة 0.9% مقابل انخفاض بنسبة 7.3% للواردات خلال هذه الفترة.
وانخفض الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأسبق.