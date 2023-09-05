الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% في الربع الثاني من هذا العام.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.6%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الفترة من إبريل إلى يونيو، وهو ما يعتبر مطابقا للتقديرات السابقة.وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا للربع الثاني على التوالي بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بسبب تباطؤ الصادرات.ومع ذلك، تراجع الاستهلاك الخاص وجميع القطاعات الأخرى في الربع الثاني باستثناء الاستثمار في المنشآت الذي نما بنسبة 0.5%.وقال البنك المركزي إن النمو الإجمالي على الرغم من الانخفاضات كان مدفوعا بزيادة صافي الصادرات، مع انخفاض الشحنات الصادرة بنسبة 0.9% مقابل انخفاض بنسبة 7.3% للواردات خلال هذه الفترة.وانخفض الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأسبق.