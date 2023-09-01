الحكومة الكورية تقدم مليون وون شهريا للأسر ذات الأطفال الأقل من سنة

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قررت الحكومة الكورية زيادة الدعم المالي المقدم للأسر ذات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، بدءا من العام القادم.وصرحت وزارة الصحة والرفاهية بأن مجلس الوزراء وافق صباح اليوم على إجراء تعديل جزئي على المرسوم التنفيذي للقانون ذي الصلة بدعم الأطفال.وتم تعديل القانون الذي ينص على تقديم 500 ألف وون، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وسبعين دولارا شهريا، ليتم تقديم أكثر من 500 ألف وون إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وبالتالي سترتفع قيمة الدعم من 700 ألف وون شهريا لكل طفل يقل عمره عن سنة إلى مليون وون، ومن 350 ألف وون شهريا لكل طفل تجاوز عمره سنة واحدة إلى 500 ألف وون، وذلك اعتبارا من العام القادم.كما وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل جزئي على المرسوم التنفيذي لقانون طلب المساعدة في الرعاية الطبية، بحيث إذا تقدم ذوو الحق في تلقي المزايا الطبية بطلب للمساعدة، فسوف يتوجب على الحكومات المحلية أن تودع المبالغ المالية ذات الصلة في حسابات بنكية خاصة، ولن يمكن لطرف ثالث، بما في ذلك الدائنون، الاستيلاء على هذه الأموال المودعة في تلك الحسابات.