بلدية سيول تخطط لتسيير حافلات مائية عبر نهر هان العام القادم

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من المتوقع أن يتم تشغيل حافلات مائية تعبر نهر الهان في النصف الثاني من العام القادم.وقالت بلدية سيول أمس إنها أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة خاصة لإدارة هذا النوع من الحافلات من أجل البدء في تشغيلها في شهر سبتمبر من العام القادم.وبناء على ذلك، سيتم إنشاء خط لرحلة نهرية تستغرق نصف ساعة بين حي "غيه هوا" في منطقة "كانغ صو"، وحي "يوئيدو" في منطقة "يونغ دُنغ بو".وأوضحت البلدية أن هذا الخط الجديد سيتمتع بقوة تنافسية من حيث الوقت بالمقارنة مع الخط الحالي المتمثل في الانتقال إلى حي "يوئيدو" من خلال ركوب حافلة برية ثم التحول إلى ركوب المترو.وتنوي البلدية تشغيل حافلات مائية تستوعب 199 شخصا، وسوف يمكن للمواطنين استخدامها من خلال الدفع ببطاقات المواصلات العادية، مثل وسائل المواصلات العامة القائمة حاليا، بما في ذلك الحافلات البرية ومترو الأنفاق، إلى جانب تلقي خصم عند التحول إلى وسيلة مواصلات أخرى.