وزراء الثقافة الكوري والصيني والياباني يناقشون التعاون المشترك

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من المقرر أن تعقد اجتماعات لوزراء الثقافة الكوري الجنوبي والصيني والياباني من أجل مناقشة سبل التعاون بين الدول الثلاث، وذلك يومي الخميس والجمعة في مركز "جون جو" الوطني الكوري للتراث الثقافي غير الملموس.وفي اليوم الأول من الاجتماعات، ستُعقد مباحثات ثنائية بين الوزراء الثلاثة، بما في ذلك مباحثات بين وزيري الثقافة الكوري والياباني، ثم يقام مهرجان فني كوري صيني ياباني في مركز "جون بوك" للفنون بحضور الوزراء.وفي المباحثات الثنائية، بما في ذلك المباحثات الكورية اليابانية، والكورية الصينية، والصينية اليابانية، بالترتيب، يخطط الجانب الكوري لشرح خططه لاستضافة دورة الألعاب الشتوية للشباب التي ستقام في شهر يناير من العام القادم في مقاطعة كانغ وون.أما في اليوم الثاني من الاجتماعات فسوف تعقد مباحثات ثلاثية، ثم يتم إصدار بيان مشترك يتضمن سبل التعاون بين دول شمال شرق آسيا الثلاث.تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات وزراء الثقافة الكوري والصيني والياباني قد بدأت أول مرة في عام 2007 من أجل توسيع التبادلات والتعاون الثقافي بين الدول الثلاث، وظلت تُعقد سنويا بالتبادل بين الدول الثلاث.وسوف تعقد اجتماعات هذا العام وجها لوجه لأول مرة منذ 4 أعوام بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا.