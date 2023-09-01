الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا قريبا

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توقع تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" بزيارة إلى روسيا خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة الأمريكية قوله إن كيم سينتقل على الأرجح بالقطار إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية حيث يلتقي هناك مع بوتين، وذلك في إطار مشاركتهما في منتدى اقتصاد الشرق الذي سيعقد يوم الأحد القادم العاشر من سبتمبر.ومن المتوقع أن يتم خلال المباحثات بين كيم وبوتين مناقشة إبرام صفقة أسلحة بين البلدين، حيث يسعى الرئيس الروسي للحصول على صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية من أجل استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، بينما يسعى كيم للحصول على التقنيات الروسية المتقدمة في مجال الأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتابع احتمال توسيع كيم للدعم العسكري إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.وكان البيت الأبيض الأمريكي قد قال إن وفدا روسيا زار كوريا الشمالية للتعرف على إمكانية إبرام صفقة أسلحة، وتبادل كيم وبوتين رسائل خطية يتعهدان فيها بتعزيز التعاون بين البلدين.