الحكومة الكورية تخطط لضخ 80 مليار وون لتنشيط استهلاك المنتجات السمكية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 80 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ستين مليون دولار، بشكل إضافي، من أجل تنشيط استهلاك المنتجات السمكية وتوسيع حجم الخصومات ذات الصلة.وأوضح "بارك صونغ هون" نائب وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك أن مجلس الوزراء وافق اليوم على ضخ مبلغ 80 مليار وون من الميزانية الاحتياطية، حيث قررت الحكومة إضافة هذا المبلغ إلى مبلغ 64 مليار وون من الميزانية القائمة ذات الصلة ليصبح المبلغ الإجمالي 144 مليار وون خلال هذا العام.وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يتم توسيع حجم الخصومات الخاصة بالمنتجات السمكية. فبدءا من يوم الاثنين القادم سيتم تطبيق زيادة في نسبة الخصومات عند شراء المنتجات السمكية من محلات السوبرماركت أو مراكز التسوق على الإنترنت، بما يصل إلى 60%، بينما تبلغ نسبة الخصومات القائمة حاليا 50%.ومن المتوقع أيضا أن تزداد نسبة الخصومات الممنوحة لاسترداد بطاقات المحاصيل الزراعية الخاصة بالأسواق التقليدية من 30% إلى 40%.وأضاف بارك أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انخفاض استهلاك المنتجات السمكية منذ بدء عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، مؤكدا على أن الحكومة الكورية سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل ضمان سلامة المنتجات السمكية محليا وتنشيط استهلاكها.