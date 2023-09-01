بلدية سيول تكشف عن منطقة سرية تحت أرضية سيول بلازا

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من المتوقع أن يتم الكشف عن منطقة سرية تحت أرضية سيول بلازا أمام المواطنين الكوريين لأول مرة منذ 4 عقود.وصرحت بلدية سيول اليوم بأنها ستكشف عن تلك المساحة التي يبلغ عرضها 9.5 متر، وارتفاعها 4.5 متر، وطولها 335 مترا، والتي ظلت موجودة سرا في الطابق الثاني تحت الأرض بين محطة سيول ومحطة "اول جي رو ايب غو" لمترو الأنفاق على الخط رقم 2، خلال الفترة من 8 إلى 23 من هذا الشهر.وأوضحت بلدية سيول أنه من المعتقد أن تلك المنطقة كانت قد أنشئت لربط المحطتين لأنهما على ارتفاعات مختلفة.وسوف يقوم المواطنون الذين يزورون تلك المنطقة تحت الأرض بجولة في قاعة المواطنين في بلدية سيول، وسيتي ستار مول ومحطة سيول وقاعة معرض الهندسة المعمارية الحضرية، بصحبة دليل لمدة ساعة تقريبا.ويمكن للراغبين في المشاركة في تلك الجولة التقدم بطلبات في موقع بلدية سيول على الإنترنت.