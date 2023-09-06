غواتيمالا تنضم إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى

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انضمت غواتيمالا إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوصل إليها بين كوريا الجنوبية وخمس دول في أمريكا الوسطى.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الوزير "آن دوك غُن" ووزيرة الاقتصاد في غواتيمالا "لوز مارينا بيريز كونتريراس"، قد أعلنا في اجتماع عبر الفيديو أمس الثلاثاء أن مفاوضات الانضمام للعضوية توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام غواتيمالا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأمريكا الوسطى.وقالت الوزارة إن الوزيرين وقعا بعد ذلك على إعلان مشترك لتحقيق هذه الغاية. وتأتي هذه الخطوة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ونيكاراغوا وهندوراس وكوستاريكا والسلفادور وبنما حيز التنفيذ في مارس 2021.وبموجب الاتفاق، ستقوم غواتيمالا بإلغاء الرسوم الجمركية على ما يقرب من 96% من سلع التصدير الرئيسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات والصلب والمنسوجات، في حين ستحرر كوريا الجنوبية نسبة مماثلة من الواردات من غواتيمالا، بما في ذلك السكر الخام والقهوة.وتعد غواتيمالا سوقا رئيسيا في أمريكا الوسطى، حيث يمثل ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 32% من إجمالي الناتج المحلي لدول أمريكا الوسطى الست.