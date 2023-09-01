سيول تعترض على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو لإضراره بالسلام والاستقرار

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه لا ينبغي تنفيذ تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، خاصة تجارة الأسلحة التي تنتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن احتمال قيام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لروسيا خلال الأسبوع القادم لبحث التعاون العسكري بين البلدين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء، أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات التي تحدث في المناطق المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التبادلات بين كوريا الشمالية وروسيا.وشدد "إيم" على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، بما في ذلك التجارة غير الشرعية للأسلحة، وأعرب عن اعتراض سيول على التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، نظرا لأنه سيؤثر سلبا على السلام والاستقرار العالميين.وفيما يخص التدريبات العسكرية المشتركة المحتملة بين روسيا وكوريا الشمالية، أكد المتحدث "إيم" على ضرورة أن يتم إجراء مثل تلك التدريبات داخل إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبطريقة تسهم في دعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد قالت يوم الاثنين الماضي إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يخطط لزيارة روسيا في غضون شهر سبتمبر الجاري.