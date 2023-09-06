الولايات المتحدة تحذر كوريا الشمالية من توريد أسلحة إلى روسيا

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حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض تأمريكي كوريا الشمالية من تزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا، قائلا إن بيونغ يانغ "ستدفع الثمن" إذا باعت أسلحة لموسكو.وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن المناقشات "تتقدم بنشاط" بين كوريا الشمالية وروسيا فيما يتعلق بالدعم العسكري من قبل بيونغ يانغ. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعوة كوريا الشمالية إلى التقيد بالتزاماتها العلنية بالامتناع عن إمداد روسيا بالأسلحة، الأمر الذي سيؤدي إذا حدث إلى إزهاق أرواح الأوكرانيين.وحذر المسؤول الأمريكي من أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن في المجتمع الدولي إذا قررت نقل أسلحة إلى روسيا.ورفض سوليفان التعليق على نوايا كوريا الشمالية بشأن صفقات الأسلحة مع روسيا، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن فرص لثنيها عن اتباع مثل هذا المسار.وبالإضافة إلى ذلك، أشار "بات رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في مؤتمر صحفي منفصل، إلى أن صفقة الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ودعا رايدر كوريا الشمالية إلى الامتناع عن بيع الذخيرة والأسلحة لروسيا، قائلا إن صفقة الأسلحة هذه ستطيل أمد الصراع دون داع.