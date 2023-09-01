8 من بين كل 10 أجانب مقيمين في كوريا راضون عن حياتهم فيها

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تبين أن 8 من بين كل 10 أجانب مقيمين في كوريا الجنوبية راضون عن حياتهم فيها.وطبقا لنتائج مسح أجرته هيئة الإحصاءات الكورية حول الرضا عن الحياة في كوريا الجنوبية، قال 40.8% من المشاركين في المسح إنهم راضون عن حياتهم في كوريا، بينما أعرب 39.6% منهم عن رضائهم إلى حد ما.وأشارت نتائج المسح إلى أن 17.7% من الأجانب المقيمين في كوريا قالوا إن رضاءهم متوسط، فيما قال 1.9% منهم إنهم غير راضين عن حياتهم في كوريا.واختار 43.4% من المشاركين في المسح مشكلة اللغة كأكبر صعوبة يواجهونها في أثناء إقامتهم في كوريا.ومن بين المشاكل الأخرى التي يعاني منها الأجانب المقيمون في كوريا: الشعور بالوحدة، والاختلافات الثقافية خاصة في نمط الحياة والأطعمة، والصعوبات الاقتصادية، وسوء الفهم والتجاهل للأجانب.وقال 19.7% منهم إنهم تعرضوا لمعاملة تمييزية خلال فترة عام مضى.الجدير بالذكر أن عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية بلغ مليونا و750 ألف شخص حتى نهاية العام الماضي.