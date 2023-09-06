يون يلتقي بعدد من الكوريين في إندونيسيا قبيل قمة آسيان

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بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" زيارة رسمية لإندونيسيا بالاجتماع مع مجموعة من المقيمين الكوريين هناك أمس الثلاثاء. وخلال هذه الزيارة سيشارك الرئيس أيضا في سلسلة من مؤتمرات القمة ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وعقد الرئيس يون الاجتماع مع المواطنين الكوريين في أحد فنادق جاكرتا، حيث قال إنه بينما تسعى كوريا الجنوبية إلى أن تصبح دولة محورية عالمية، فإن المسؤولية الأولى للحكومة هي رعاية احتياجات المواطنين في الخارج.وأضاف أن كوريا الجنوبية تسهم بشكل متزايد في المجتمع الدولي وتلعب دورا أكثر نشاطا في مواجهة التحديات العالمية، وأكد على أن هذا الالتزام يهدف إلى تعزيز الحرية والسلام والرخاء ليس فقط لكوريا ولكن لكل البشرية.وفي معرض الإشارة إلى إطلاق وكالة للكوريين في الخارج، تعهد يون بتقديم دعم ثابت للجيل القادم من المواطنين متعددي الثقافات حتى يتمكنوا من مواصلة النمو والتطور في المجتمع المحلي، مع الحفاظ على هويتهم الكورية.وشدد الرئيس أيضا على أهمية التعاون الاقتصادي الموسع مع إندونيسيا، وأشار إلى أنه نما من أقل من 200 مليون دولار إلى 26 مليار دولار خلال الخمسين عاما الماضية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ودعا الرئيس الكوريين المقيمين في إندونيسيا إلى أن يصبحوا جسرا قويا يربط مستقبل البلدين.