يون يحضر القمة بين كوريا وآسيان واجتماع آسيان زائد 3 اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" مؤتمرات القمة ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في إندونيسيا، اليوم الأربعاء. وسوف يشارك الرئيس في كل من قمة كوريا الجنوبية وآسيان في جاكرتا، واجتماع آسيان زائد ثلاثة، الذي يضم اليابان والصين أيضا. وخلال القمة بين كوريا وآسيان صباح اليوم، من المتوقع أن يدعو الرئيس يون إلى تعزيز التضامن الاستراتيجي والتعاون بين كوريا الجنوبية وهذا التكتل الإقليمي، من أجل تخفيف التوتر وبناء السلام والازدهار في المنطقة.وسوف تتبنى القمة بيانا مشتركا يؤكد على التزام كوريا الجنوبية بمساعدة آسيان في الحفاظ على الحرية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن اجتماع آسيان زائد ثلاثة، المقرر عقده بعد ظهر اليوم، سوف يركز على سبل تعزيز التعاون بين آسيان والدول الثلاث لتحقيق رؤية مجموعة شرق آسيا. وسوف يعقد الرئيس يون محادثات قمة ثنائية منفصلة مع قادة دول آسيان قبل وبعد القمتين، لمناقشة التعاون الاقتصادي وحشد الدعم لمحاولة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في بوسان.ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيس يون حدثا يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي وقدرات البيانات لشباب الدول الأعضاء في آسيان.