الكرملين يرفض التعليق على احتمال عقد قمة بين كيم وبوتين

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رفضت الحكومة الروسية تأكيد صحة تقرير إعلامي أمريكي يفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يعتزم زيارة روسيا لعقد قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم أمس الثلاثاء، إن بوتين سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي يوم الثلاثاء القادم، لكنه لا يستطيع تأكيد عقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون، وأضاف أنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن.ومن المقرر أن يستمر المنتدى من الأحد إلى الأربعاء من الأسبوع القادم في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك التي تقع على الساحل الشرقي لروسيا.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت تقريرا أول من أمس الاثنين قالت فيه إن "كيم" قد يزور روسيا للالتقاء مع "بوتين" خلال هذه الفترة لمناقشة إمكانية تزويد روسيا بالمزيد من الأسلحة في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب مناقشة فرص التعاون العسكري الأخرى.وأشار التقرير أيضا إلى أنه إذا التقى كيم وبوتين في المنتدى، فمن المرجح أن تعقد محادثاتهما يوم الثلاثاء القادم.