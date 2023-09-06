معدل توظيف النساء في كوريا يصل إلى 60% لأول مرة

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بلغ معدل توظيف النساء الناشطات اقتصاديا في كوريا الجنوبية 60% لأول مرة في العام الماضي، إلى جانب زيادة حادة في عدد الرجال الذين يأخذون إجازة لرعاية أطفالهم.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة اليوم الأربعاء، بلغ معدل توظيف النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 60 بالمائة في عام 2022، وهو ما يعتبر مستوى غير مسبوق.وعلى وجه الخصوص، بلغ معدل توظيف النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما 68.5%، وهي زيادة كبيرة من 53% في عام 2010 عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة لأول مرة. ومن حيث المشاركة في القوى العاملة، سجل الرجال نسبة 73.5%، في حين بلغت مشاركة النساء 54.6%.وعلى الرغم من انخفاض الفجوة منذ عام 2010، إلا أنها لا تزال مرتفعة عند 18.9 نقطة مئوية. وبلغ عدد العمال الذين أخذوا إجازة لرعاية أطفالهم في العام الماضي حوالي 131 ألفا، بزيادة 25% مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كورونا.تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن عدد الرجال الذين أخذوا إجازة أبوة ارتفع إلى 38 ألفا، بزيادة تجاوزت 70% مقارنة بعام 2019.