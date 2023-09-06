المحلية اتحاد نقابات العمال ينظم مسيرة حاشدة للاحتجاج ضد الحكومة في نوفمبر

أعلنت إحدى أكبر نقابتين شاملتين للعمال في كوريا الجنوبية عن خطط لعقد تجمع حاشد يضم حوالي 100 ألف عضو في شهر نوفمبر القادم، احتجاجا على سياسات العمل التي تتبعها حكومة الرئيس "يون صوك يول".

وقال اتحاد نقابات العمال الكوري إنه اتخذ هذا القرار خلال اجتماع تنفيذي عقده أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد التجمع في منطقة يوئيدو في سيول يوم 11 نوفمبر.

ويخطط اتحاد النقابات العمالية أيضا لعقد سلسلة من التجمعات الأصغر حجما في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المتبقية من هذا العام، بما في ذلك تجمعات ستعقد في مقراته المحلية الستة عشر.

وفي اجتماع الأمس أيضا، قدمت لجنة الإصلاح في اتحاد النقابات العمالية إجراءات لتحسين الشفافية والأخلاق والصورة العامة للمنظمة، وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية.

