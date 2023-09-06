الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

اتحاد نقابات العمال ينظم مسيرة حاشدة للاحتجاج ضد الحكومة في نوفمبر

Write: 2023-09-06 11:19:13

أعلنت إحدى أكبر نقابتين شاملتين للعمال في كوريا الجنوبية عن خطط لعقد تجمع حاشد يضم حوالي 100 ألف عضو في شهر نوفمبر القادم، احتجاجا على سياسات العمل التي تتبعها حكومة الرئيس "يون صوك يول".
وقال اتحاد نقابات العمال الكوري إنه اتخذ هذا القرار خلال اجتماع تنفيذي عقده أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد التجمع في منطقة يوئيدو في سيول يوم 11 نوفمبر.
ويخطط اتحاد النقابات العمالية أيضا لعقد سلسلة من التجمعات الأصغر حجما في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المتبقية من هذا العام، بما في ذلك تجمعات ستعقد في مقراته المحلية الستة عشر.
وفي اجتماع الأمس أيضا، قدمت لجنة الإصلاح في اتحاد النقابات العمالية إجراءات لتحسين الشفافية والأخلاق والصورة العامة للمنظمة، وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;