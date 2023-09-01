19.1 % زيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة في كوريا في أغسطس

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تبين أن تعريفة ركوب سيارات الأجرة في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي قد سجلت أعلى مستوى من الزيادة منذ الأزمة المالية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الخدمات العامة.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة في شهر أغسطس 120.19 نقطة، بزيادة نسبتها 19.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 1999 الذي تعرضت فيه كوريا لأزمة مالية.وقد ارتفعت تعريفات ركوب سيارات الأجرة بنسبة 1.5% في ديسمبر من العام الماضي، وبنسبة 17.8% في شهر يوليو الماضي.وأشار التقرير إلى أن تعريفات ركوب الحافلات داخل المدن وبين المدن زادت في أغسطس بنسبة 8.1% و10.2% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتسببت الزيادة في تعريفات ركوب المواصلات العامة في ارتفاع أسعار الخدمات العامة بنسبة 1.7%.