أغنية ذا غيرلز للعبة الهاتف المحمول من بلاك بينك تتصدر قائمة آيتيونز في 30 دولة

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قالت وكالة "واي جي" الترفيهية أن أغنية "ذاغيرلز" للعبة الهاتف المحمول من فرقة "بلاك بينك"، قد تصدرت قائمة آيتيونز لأفضل الأغاني في 30 دولة.واحتلت هذه الأغنية المركز الخامس والأربعين في القائمة اليومية لأفضل الأغاني على منصة "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست.وأضافت وكالة "واي جي" أن هذا الإنجاز الذي حققته هذه الأغنية المخصصة للعبة الهواتف المحمولة يعد أمراغير عادي، ويدل على المكانة التي تتمتع بها فرقة "بلاك بينك" في سوق البوب العالمية.وقد شاركت عضوتا الفرقة "جيني" و"روجيه" في تلحين الأغنية وكتابة كلماتها.وسجل عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "ذا غيرلز" أكثرمن 22 مليون مرة في 11 يوما من الكشف عنه.ومن المقرر أن تقيم فرقة "بلاك بينك" حفلا ختاميا لجولتها العالمية يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.