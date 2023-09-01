كوريا تضخ 1.2 تريليون وون في صناعات الذكاء الاصطناعي

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تخطط الحكومة الكورية لضخ أكثر من 1.2 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 900 مليون دولار، في تطوير التكنولوجيا والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في العام القادم، بزيادة نسبتها 15.8% مقارنة بهذا العام.جاءت هذه الخطة في كلمة افتتاحية ألقاها نائب وزير المالية "كيم بيونغ هوان" في منتدى الاقتصاد الرقمي السادس الذي أقيم اليوم الأربعاء، حيث أضاف أن الخطة تهدف إلى تحقيق الرقمنة لحياة الشعب الكوري ليس فقط في المجالات المهنية، مثل المجالات القانونية والضريبية، بل وأيضا في مجالات الحياة اليومية، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية.وأكد "كيم" على أهمية بذل جهود لتنمية صناعات الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام رقمي حر وعادل بشكل متزامن، كي تتمكن كوريا الجنوبية من أن تكون دولة رائدة في الصناعات الرقمية.وأضاف أن الحكومة ستقوم بزيادة إنفاقها المالي ودعمها الضريبي وتخفيف قيودها ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل ودعم الشركات الناشئة.