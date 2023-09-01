كوريا الثانية عالميا بعد الصين في طلبيات بناء السفن في أغسطس

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جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث حجم طلبيات بناء السفن في شهر أغسطس الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسن ريسيرش" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق الشحن العالمية اليوم الأربعاء، بلغ حجم الطلبيات العالمية لبناء السفن مليونين و50 ألف طن مكافئ في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية حصلت على صفقات لبناء 270 ألف طن مكافئ من السفن، أي 13% من إجمالي الطلبات العالمية، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد الصين التي استطاعت الحصول على 82% من الطلبيات العالمية.وحصلت الشركات الكورية في أغسطس على صفقات لبناء 6 سفن، فيما فازت الشركات الصينية بصفقات لبناء 60 سفينة.