السياسية مباحثات قمة بين كوريا وجزر كوك على هامش قمة آسيان

عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء محادثات قمة مع رئيس وزراء جزر كوك "مارك براون"، على هامش قمة آسيان التي تقام حاليا في جاكارتا عاصمة إندونيسيا، حيث بحث معه سبل تنمية العلاقات بين البلدين.

وطلب الرئيس "يون" من "براون" دعم جهود كوريا لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.

وقال الرئيس "يون" إن الحكومة الكورية قررت زيادة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية لحماية جزر المحيط الهادئ من تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وأنها تخطط لتنفيذ مشروعات تعاون مخصصة لكل دولة من جزر المحيط الهادئ على حدة.

وسوف يعقد الرئيس "يون" 20 جلسة من محادثات القمم الثنائية في أثناء حضوره قمة آسيان في إندونيسيا وقمة مجموعة العشرين في الهند.