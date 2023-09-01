الرئيس يون يتعهد بتعزيز المشاركة مع آسيان على أساس التعاون مع الولايات المتحدة واليابان

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وانتهاج استراتيجيات إقليمية قائمة على التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "يون" في القمة مع قادة الدول الأعضاء في آسيان، في جاكارتا عاصمة إندونيسيا، اليوم الأربعاء، حيث دعاهم إلى المضي قدما نحو الرخاء المشترك، وأكد مجددا دعم كوريا الجنوبية لتوجهات رابطة آسيان، معربا عن سعادته بأن مبادرة التضامن بين كوريا وآسيان، والتي تم الكشف عنها في العام الماضي، قد أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين.وأشار الرئيس "يون" إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين كوريا وآسيان، من بينها التعاون في الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني والبحري، والمشروع الرئيسي للابتكار الرقمي، والمساهمة في التنمية المستدامة في دول نهر ميكونغ الأربع، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض المعدية.وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقت على تنسيق استراتيجياتها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، استنادا إلى دعمها الكامل للهيكل الإقليمي الذي تقوده رابطة آسيان.وشدد الرئيس "يون" على أهمية التعاون الدولي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل تهديدا مباشرا لدول رابطة آسيان.وطالب قادة آسيان بدعم الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.