الرئيس يون يحضر مهرجان الشباب للذكاء الاصطناعي بين كوريا وآسيان

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أعرب الرئيس "يون صوك يول" عن التزامه بدعم الابتكار الذي يقوده الشباب في كل من كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، مؤكدا على أن الابتكار لا يعرف حدودا.وتعهد الرئيس "يون" بذلك أمس الأربعاء في "جاكرتا" خلال حدث "مهرجان شباب كوريا وآسيان للذكاء الاصطناعي"، الذي يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي وقدرات البيانات للشباب في كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في آسيان.وأعلن "يون" أنه من خلال مشروع الابتكار الرقمي الرائد، على مدى السنوات الخمس القادمة، ستسعى كوريا الجنوبية ورابطة آسيان إلى تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز المواهب، وذلك من خلال إنشاء كليات مكلفة بتعزيز القدرات الرقمية في الدول العشر الأعضاء في الرابطة.وقال المكتب الرئاسي إن "مهرجان شباب كوريا وآسيان للذكاء الاصطناعي" تم تنظيمه لتقديم مشروع الابتكار الرقمي الرائد، والذي اتفقت كوريا الجنوبية وآسيان على متابعته خلال قمتهما يوم أمس الأربعاء.وبدعم من صندوق التعاون بين كوريا الجنوبية وآسيان، يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة مشتركة للبيانات وتطوير خدمات الابتكار القائمة على الذكاء الاصطناعي.