وفد صيني يزور كوريا الشمالية لحضور احتفال الذكرى السنوية لتأسيسها

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من المقرر أن يزور وفد صيني كوريا الشمالية لحضور الحفل الذي سيقام بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية، والذي يصادف يوم السبت.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس إن الوفد سيرأسه نائب رئيس مجلس الدولة "ليو كوه تشونغ"، موضحة أن المسؤولين الصينيين سيقومون بالزيارة بناء على دعوة من كوريا الشمالية.ومن المرجح أن يحضر الوفد الصيني عرضا عسكريا للاحتفال بذكرى التأسيس.وخلال الذكرى السبعين على تأسيس كوريا الشمالية، أرسلت الصين وفدا برئاسة "لي تشان شو"، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ذلك الوقت.وأشار بعض المراقبين إلى أن الوفد الصيني الزائر هذا العام أقل رتبة من الضيوف الذين حضروا حدث الذكرى السبعين.