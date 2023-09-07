إطلاق سراح كيم مان بيه من السجن

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تم إطلاق سراح "كيم مان بيه"، الشخصية الرئيسية في فضيحة التطوير في "ديه جانغ دونغ"، من مركز الاحتجاز في سيول حوالي منتصف ليل الخميس. وجاء هذا الإفراج بعد أن رفضت المحكمة طلب النيابة لتمديد فترة احتجازه.وعند مغادرته مركز الاحتجاز، أصدر "كيم" اعتذارا عن التسبب في القلق الذي أثارته القضية، ثم نفى مزاعم النيابة بأنه دفع لـ "شين هاك ليم"، الرئيس السابق للاتحاد الوطني للعاملين في مجال الإعلام، أكثر من 100 مليون وون مقابل إجراء مقابلة كاذبة بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.واعترف "كيم" بدفع 165 مليون وون، أي حوالي 124 ألف دولار أمريكي، لـ"شين" لشراء 3 من كتب "شين"، موضحا أنه يعتقد أن القيمة الفنية للكتب تستحق هذا المبلغ.كما نفى "كيم"، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في شركة "هواتشون ديه وو"، وهي شركة لإدارة الأصول كانت محور فضيحة "ديه جانغ دونغ"، المزاعم القائلة بأنه أجرى المقابلة مع "شين" في محاولة للتأثير على السباق الرئاسي في العام الماضي، مدعيا أنه ليس شخصا لديه هذا النوع من التأثير.وكان إفراج اليوم الخميس هو المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح "كيم" من السجن فيما يتعلق بفضيحة "ديه جانغ دونغ"، حيث تم إطلاق سراحه الأول في نوفمبر الماضي.